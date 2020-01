Verdachten in grote drugszaak ontkennen

De groep verdachten die in Den Haag cocaïne gefabriceerd zou hebben in drugslaboratoria in woonwijken, wist niet dat ze met drugs te maken hadden. Dat verklaarden een paar van de verdachten dinsdag tijdens de eerste procesdag tegen de acht mannen. Anderhalf jaar geleden rolde de politie meerdere cocaïnelaboratoria op. Medio 2018 vielen agenten een woning aan de Frederikstraat binnen en vonden er zestig kilo cocaïne. In september van dat jaar volgde een tweede inval in een pand aan de Laan van Meerdervoort, waar veertien kilo cocaïne werd gevonden en zes mannen werden aangehouden. Ook een ander pand aan de Laan van Meerdervoort werd binnengevallen. Daar vond de politie meerdere kilo’s harddrugs. Tot slot viel de politie een pand op de Gedempte Gracht binnen, waar 200.000 euro contant geld werd aangetroffen.

Vijf van de acht verdachten komen uit Albanië. Een verdachte is Nederlands, een ander Bulgaars en de achtste verdachte komt uit Rusland. Dinsdag werd besloten dat de zaak tegen twee van de verdachten wordt uitgesteld. De zes andere verdachten verklaarden dat ze niet wisten dat ze betrokken waren bij de productie en de verkoop van cocaïne. Zij ontkennen de aanklachten nog steeds in alle toonaarden.

De zaak wordt de komende dagen voortgezet. Naar verwachting laat de officier van justitie woensdag de strafeis horen. Volgens het Openbaar Ministerie vormen de Albaniërs en hun medeverdachten een criminele organisatie.

