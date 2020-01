6 jaar cel voor chantage en verkrachting van jonge vrouwen

Een 25-jarige man is donderdag door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor het chantage van 10 jonge vrouwen in Den Haag. Daarbij ging hij zeer berekenend en lafhartig te werk. Hij won eerst het vertrouwen van de slachtoffers door een chatgesprek met hen aan te gaan via social media, waarbij hij hen uiteindelijk vroeg om naaktfoto’s.

Vervolgens dreigde hij die naaktfoto’s te ‘exposen’ waardoor de slachtoffers vanaf dat moment in angst leefden. In de zaken waarin de verdachte slaagde in zijn afdreigingen wist hij de slachtoffers geld afhandig te maken. Twee slachtoffers heeft hij ook verkracht, één van hen zelfs drie keer.

Verdachte is volledig toerekeningsvatbaar. Uit het psychologisch onderzoek blijkt dat hij gemiddelde intelligent is maar weinig oog en interesse heeft voor het welzijn van anderen. Alles bij elkaar opgeteld komt de rechtbank tot een gevangenisstraf van 6 jaar cel.