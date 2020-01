ADO Podcast met Rick Hoogendorp: “Martin Jol is de rode draad in mijn carrière”

Hagenaar Willem komt in actie tegen etensresten in het Huygenspark

Rogier en Lieuwe zijn weer terug van trainingskamp en spreken op het jeugdcomplex van ADO met oud-speler Rick Hoogendorp. Momenteel traint Rick de onder 17 groep en is hij assistent bij Jong ADO. Rick legt uit waarom het voor de jeugd zo belangrijk is dat sinds deze week het eerste weer af en toe op De Aftrap traint. We bespreken met Rick zijn carrière, hoe Martin Jol hem bij ADO heeft binnengehaald en hoe hij Jol later weer bij RKC tegenkwam. Verder natuurlijk een vooruitblik op RKC thuis, voor Rick een speciale wedstrijd.

Nieuwe aflevering

Iedere week hoor je op www.denhaagfm.nl en de verschillende podcast-media een nieuwe aflevering van de ‘Den Haag FM ADO Podcast’. Den Haag FM-commentatoren Rogier Heimgartner en Lieuwe van Slooten bespreken de week van ADO Den Haag. Dat doen ze met ADO-supporter in hart en nieren Alberto van der Spiegel en een wekelijks wisselende gast.