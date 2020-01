Aftrap Laaktheater 2020: nieuwjaarsreceptie, urban lab en een bijzondere expositie

In Laak wordt bij het cultuuranker Laaktheater deze zondag het nieuwe culturele jaar ingeluid met de nieuwjaarsreceptie. Die dag is het koperkwintet van het Residentie Orkest in het theater, kinderen van basisschool De Vuurvlinder zullen optreden evenals de ‘local hero’ Siggi Florentina. Sigrid de Zwart van het Laaktheater zegt in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM benieuwd te zijn hoe die combinatie zal klinken: “Siggi is een hiphopartieste, die gaat het opnemen tegen het koperkwintet met muziek van Händel.”

Ook in het jaar 2020 biedt het cultuuranker op woensdagmiddagen ‘Urban Lab‘ aan. “Daar krijgen kinderen kunstlessen. Dan kun je leren rappen, muziek maken, beeldende kunst, theaterlessen en urban dans.”

Tot en met 31 januari is er ook nog een expositie van multidisciplinair kunstenaar Iris Luhrman te vinden in het pand van het Laaktheater, het gaat daarbij om tekeningen, papiercollages op hout, verftekeningen op hout en doek die te zien zijn. “Zij heeft vrolijk, speels werk. Het is een beetje mystiek.”

Luister hier naar het gesprek met Sigrid de Zwart op Den Haag FM.