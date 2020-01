Hagenaar Willem komt in actie tegen etensresten in het Huygenspark

Gemeenteraad stemt in met verkoop Eneco

Donderdagavond heeft de gemeenteraad van Den Haag ingestemd met de verkoop van Eneco. Hiermee is Den Haag de eerste stad die groen licht geeft voor de verkoop. Als andere aandeelhouders instemmen en nadat diverse mededingingsautoriteiten toestemming hebben verleend, wordt de verkoop van Eneco definitief. Voor Den Haag levert dit een bedrag op van ongeveer 675 miljoen euro.

Wethouder Boudewijn Revis (Financiën): “Dit is een grote stap voor de stad Den Haag. De opbrengsten van Eneco gaan we gebruiken op zo’n manier dat de stad er op lange termijn beter van wordt. Wij nemen nu onze verantwoordelijkheid en zorgen dat de stad langdurig voordeel heeft van deze verkoop die goed is voor de stad.”

Van het Eneco-geld trekt het college 50 miljoen uit voor betaalbaar wonen en 10 miljoen euro om via ICT de dienstverlening van de gemeente te verbeteren. De rest van het geld wordt gebruikt voor het verbeteren van duurzame mobiliteit (50%), voor duurzaamheid en energietransitie (30%) en voor het verhogen van de kwaliteit van gebiedsontwikkelingen in de stad (20%).