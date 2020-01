Gewonde bij steekpartij op Melis Stokelaan

Bij een steekpartij aan de Melis Stokelaan ter hoogte van De Dreef is donderdagmorgen iemand gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de dader.

De steekpartij vond rond 6.30 uur plaats. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. Voor dit onderzoek heeft de politie een gedeelte van de straat afgezet.

Wij doen op dit moment onderzoek naar een steekincident op de #Melisstokelaan thv #DeDreef in #DenHaag. Hierbij is een slachtoffer gewond geraakt en vervoerd naar het ziekenhuis. Heeft u wat gezien of gehoord? Bel dan met 112. @PolBerestein

— Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) January 16, 2020