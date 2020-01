Flinke daling in aantal werklozen

Gewonde na woningoverval Dwingelostraat

Een woning aan de Dwingelostraat is woensdagavond het doelwit geweest van een overval. Drie mannen drongen het pand binnen. De bewoner raakte gewond.

De overval was rond 17.10 uur. De politie zegt dat de verdachten drie mannen met een Noord-Afrikaans uiterlijk zijn. Hoe de bewoner van de woning precies gewond is geraakt, wil de politie niet zeggen. Volgens de woordvoerder hebben de overvallers buit gemaakt, maar is nog niet bekend wat voor buit.

De bewoner van het huis is door ambulancepersoneel bekeken maar niet naar het ziekenhuis gebracht. De mannen zijn met de auto gevlucht.