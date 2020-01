ADO Podcast met Rick Hoogendorp: “Martin Jol is de rode draad in mijn carrière”

Hagenaar Willem komt in actie tegen etensresten in het Huygenspark

Al bijna 40 jaar woont Willem van der Veen tegenover het Huygenspark. En regelmatig ziet hij bezoekers van het park etensresten of ander afval op de grond gooien. En daar komt ongedierte op af. Dat moet afgelopen zijn vindt hij en daarom komt hij in actie.

Om ervoor te zorgen dat de buurt schoon blijft plaatst Willem elke dag een bord in het park. “Het heeft in ieder geval wel wat invloed gehad, dat er minder gestrooid wordt. Want de duiven die hierboven zitten, die maken het podium erg smerig”, zegt Willem. Daarnaast heeft Willem afvalknijpers uitgedeeld aan ondernemers in de buurt. En die zijn daar blij mee want zo kunnen zij de buurt ook helpen schoon te houden.