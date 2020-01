Mindervalide bezoekers met handen in het haar: begraafplaats op slot voor auto’s

Mindervalide bezoekers van de begraafplaats Westduin kunnen niet meer met de auto het terrein op. En dat terwijl sommige mensen juist voor deze begraafplaats hadden gekozen omdat zij met de auto naar het graf van hun geliefde konden. Een van hen is Guus Oosterbaan. “Het is verboden, het mag niet meer. Het pasje is geblokkeerd”, zegt Oosterbaan terwijl ze met de auto voor de dichte poort staat. “Ik vind het schandalig. Dat invaliden die niet meer naar hun geliefden kunnen. Dat kan toch zomaar niet. We hebben speciaal dat kerkhof uitgezocht, zodat ik daar naartoe kon. Hier liggen mijn man en twee kleinkinderen.”

De maatregelen zijn sinds 1 januari van dit jaar van kracht. Volgens de gemeente was de maatregel bedoeld om de rust op de begraafplaats terug te brengen. “Soms werden uitvaarten verstoord en ontstond onenigheid over bijvoorbeeld wie waar mocht rijden en parkeren”, aldus een woordvoerder van de gemeente Den Haag. De gemeente heeft voor mensen die slecht ter been zijn rolstoelen neergezet. Voor de deur kan de auto geparkeerd worden.

Volgens de gemeente konden mensen pas ingelicht worden vanaf 20 december, omdat een dag daarvoor het besluit door de gemeenteraad is genomen. “Direct is een informatiebord opgehangen en hebben boswachters op de terreinen informatie uitgedeeld.” De mindervalide bezoekers zijn niet persoonlijk benaderd omdat de begraafplaats niet over de naw-gegevens (naam, adres en woonplaats) beschikt, aldus de woordvoerder van de gemeente.