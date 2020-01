Rechtenkwestie zorgt voor verdwijnen Franse versie ‘Wat voor weer zou het zijn in Den Haag’

‘La Haye’, de Franstalige hertaling van ‘Wat voor weer zou het zijn in Den Haag’ is door chansonband Tess et Les Moutons verwijderd van het internet. De band spreekt op Instagram van een rechtenkwestie die aan de grondslag van het besluit ligt, wat deze kwestie is wordt niet uitgelegd.

De Haagse chansonband vindt het jammer dat ze heeft moeten besluiten om hun Franstalige variant van ‘Wat voor weer zou het zijn in Den Haag’ heeft moeten verwijderen. “Wij hebben helaas alle content rondom ‘La Haye’ moeten verwijderen in verband met een rechtenkwestie”, zo schrijft men bij het bericht.

De hertaling werd uitgebracht aan het begin van 2020 en was het eerste lied wat de band maakte over hun thuisstad. De band zegt nu te komen met een nieuw, eigen liedje over de stad: “We beloven een te gek nieuw eigen chanson over Den Haag!”

Foto: Tess et Les Moutons/ Wouter-Vellekoop