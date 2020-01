Toch geen lokaal vuurwerkverbod

Er komt vooralsnog geen vuurwerkverbod in Den Haag. De gemeenteraad heeft een debat daarover afgeblazen. En nu het kabinet heeft aangekondigd met maatregelen te komen, lijkt er ook geen meerderheid meer te zijn voor het instellen een lokale ban op het afsteken van vuurwerk. Aanvankelijk leek het erop dat er in de raad een meerderheid was voor een vuurwerkverbod. Een flink aantal partijen was van plan om tijdens de raadsvergadering een motie voor zo’n lokaal afsteekverbod in te dienen.

Maar D66 en ChristenUnie/SGP hebben tijdens de vergadering van het presidium – het dagelijks bestuur – van de raad het voorstel om over het vuurwerkverbod te praten, tegengehouden. Ook waarnemend burgemeester Johan Remkes was er niet voor om hier nu in de raad over te praten, melden meerdere bronnen in het stadhuis. Volgens fractieleider Dennis Groenewold van D66 is de afgelopen week veel gebeurd in de landelijke politiek.