Vragen over slimme deurbel

De Partij voor de Dieren (PvdD) en de Haagse Stadspartij gaan vragen stellen over de stimulering van slimme deurbellen in de stad. Deze deurbellen beginnen te filmen zodra er beweging wordt gedetecteerd. Volgens Robert Barker, fractievoorzitter van de PvdD is dit een inbreuk op de privacy. De aanschaf wordt deels vergoed. Nadat bleek dat in Almerense straten met de slimme deurbel het aantal inbraken was afgenomen volgde ook Den Haag met een proefproject.

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het filmen van de openbare ruimte niet altijd is toegestaan. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), is kritisch over de slimme deurbellen, die behalve de voordeur ook vaak de straat filmen. Een uitzondering op de regel is mogelijk als het onvermijdelijk is om een deel van de stoep in beeld te hebben. Maar uit cijfers van politie-databank ‘Camera in Beeld’ blijkt dat 87,6 procent van de 230.000 geregistreerde camera’s in Nederland de openbare weg filmt.

De gemeente Den Haag raadt bewoners aan om de Ring-deurbel te kopen van het Amerikaanse Amazon. Dat betekent dat de beelden op de servers van Amazon in de Verenigde Staten worden opgeslagen. Volgens minister Ferd Grapperhaus moet ook de Amerikaanse webshop aan de Nederlandse wetgeving voldoen.