Brandweerman aangereden onderweg naar spoedmelding

De bestuurder van een brandweermotor is vrijdagmorgen aangereden op de kruising Neherkade en de Rijswijkseweg. De brandweerman was met zwaailicht en sirene onderweg naar een ongeval op de Moerweg, maar werd zelf aangereden.

Omstanders schoten na de aanrijding tussen de motor en een auto te hulp. De hulpverlener is na het ongeval door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De kruising is afgezet en verkeer moet omrijden. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.

Foto: Regio15.