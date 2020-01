Frustratie bij Hart voor Den Haag na aanhouden motie

De politieke partij Hart voor Den Haag/ Groep de Mos is niet te spreken over de wijze waarop een motie van de partij buiten de orde werd gesteld door waarnemend burgemeester Remkes. In het debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco wilde de partij, bij monde van raadslid Ralf Sluijs, een motie indien om met een deel van de opbrengst ondernemers op de Haagse Markt te compenseren.

Remkes stelde tijdens de raadsvergadering donderdag dat de betreffende motie later besproken dient te worden. “U kunt daar op terugkomen daar waar het bestedingsplan aan de orde is”, sprak Remkes. De burgemeester voegde daar aan toe dat een gesprek in de Haagse gemeenteraad over de Haagse Markt voor 30 januari gepland is. Na een korte discussie besloot Remkes de raad te laten stemmen over de vraag of de motie mocht worden ingediend, een meerderheid wees dat af.

Eind januari is er een raadsconferentie waarin de gemeenteraad in gesprek gaat over het functioneren van de raad. Hart voor Den Haag zegt te twijfelen of ze daarbij aanwezig zal zijn.