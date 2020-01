Geen voorrang voor kinderen uit de Rivierenbuurt

Kinderen uit de Rivierenbuurt krijgen definitief geen voorrang als er een sociale woning vrijkomt. Bewoner An Verwaal had de gemeenteraad om voorrang gevraagd omdat volwassen kinderen die in de Rivierenbuurt willen blijven wonen geen betaalbaar huis in de wijk kunnen vinden. Maar een burgerinitiatief dat Verwaal hierover heeft ingediend kreeg donderdagavond geen meerderheid.

Volgens Verwaal zijn er veel nieuwe woningen in de wijk gebouwd maar die zijn allemaal veel te duur voor de oorspronkelijke bewoners van de Rivierenbuurt. Dat betekent dat de kinderen noodgedwongen vertrekken naar een woning buiten de wijk en gezinnen uit elkaar worden gerukt. Tegelijkertijd komen er veel nieuwe bewoners met een dikkere portemonnee de wijk in. Daardoor verandert de sfeer in de Rivierenbuurt, vindt Verwaal.

Haar oproep kreeg veel bijval in de raad. Alle partijen begrijpen dat gezinnen in de Rivierenbuurt bij elkaar willen blijven. Toch stemde een meerderheid tegen een voorrangsregeling omdat dit geen oplossing voor het probleem is.