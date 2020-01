Man aangehouden in kledingkast

De politie heeft een veroordeelde aangehouden die zich had verstopt in een kledingkast. Dat meldt de politie. De 48-jarige man werd gezocht voor het overtreden van de Opiumwet en is veroordeeld tot het betalen van bijna 100.000 euro en 540 dagen gevangenisstraf. Hij is op dinsdag 7 januari aangehouden in Den Haag, hij zat verstopt en opgevouwen in een kledingkast.

Bij een andere aanhouding, op maandag 6 januari, werd de hulp ingeroepen van de hondenbrigade. Bij de verblijfplaats van een veroordeelde 34-jarige man waren meerdere pitbulls aanwezig. De hondenbrigade zorgde dat de pitbulls achter gesloten deuren zaten, zodat agenten de man konden aanhouden. Hij moet een gevangenisstraf uitzitten van 119 dagen voor bedreiging en verkeersovertredingen.