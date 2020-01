Noodoefening in HMC

Met een uitgebreide crisisoefening heeft HMC zich vrijdagmorgen voorbereid op een situatie dat een grootschalige calamiteit in de regio Den Haag plaatsvindt. Ruim 90 HMC-medewerkers waren bij de noodoefening betrokken. Om het normale verloop op de Spoedeisende Hulp (SEH) op HMC Westeinde zo min mogelijk te verstoren, vond de oefening plaats tussen 6.00 uur en 8.30 uur.

In de oefening is een explosie en instorting van een appartementencomplex in Den Haag nagebootst waarbij 56 mensen gewond raakten en naar de SEH van HMC werden gebracht. Om 7 uur kwamen de eerste lotusslachtoffers binnen die op de SEH werden geholpen. Naast het verlenen van de acute zorg, was er ook aandacht voor het registreren van slachtoffers en het opvangen van verwanten. De lotuspatiënten – vaak verward en zwaargewond met fracturen en brand- en snijwonden – waren dankzij acteerwerk nauwelijks van echte patiënten te onderscheiden.

De afdeling Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde is met meer dan 54.000 patiënten per jaar één van de grotere afdelingen voor spoedzorg in Nederland en onder meer gespecialiseerd in het behandelen van slachtoffers van ernstige ongelukken. Naast de artsen en verpleegkundigen op de SEH die de acute zorg verleenden, was voor de oefening ook een crisisbeleidsteam opgericht met HMC-medewerkers van verschillende afdelingen. Zij zorgden dat tijdens de calamiteit een goede en veilige werkomgeving werd geboden en dat duidelijk intern en extern werd gecommuniceerd.