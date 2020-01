Roemeens international naar ADO Den Haag

ADO Den Haag heeft de selectie verder versterkt met de Roemeen Tudor Baluta. De 20-jarige middenvelder wordt de rest van dit voetbalseizoen gehuurd van de Engelse Premier League-club Brighton & Hove Albion.

Baluta is zevenvoudig international van Roemenië. Hij zegt blij te zijn dat hij de stap naar Den Haag kan maken. ‘Ik ben er klaar voor om alles te geven voor ADO, zodat de club in de Eredivisie kan blijven spelen. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met mijn nieuwe collega’s en kan niet wachten om de fans te laten zien wat ik in huis heb. Ik heb veel goede dingen gehoord over de supporters.’

Baluta kwam al op achtjarige leeftijd terecht in de voetbalschool van ex-PSV’er Gheorghe Popescu. Daarna stapte hij over naar de academie van Gheorghe Hagi, een ander Roemeens voetbalicoon.

Vijfde winterversterking

Bij de door Hagi opgerichte voetbalclub Viitorul Constanta debuteerde Baluta op 17-jarige leeftijd op het hoogste niveau. De controlerende middenvelder ontwikkelde zich snel en speelde zich zo in de kijker bij Brighton & Hove Albion, dat hem eerst nog een half jaar verhuurde aan de Roemeense club. Bij Brighton speelde Baluta voornamelijk in de Onder 23-ploeg, al debuteerde hij al in het eerste elftal tijdens een wedstrijd om de EFL Cup.

De Roemeense middenvelder is al de vijfde winterversterking van ADO Den Haag. Eerder werden al Sam Stubbs, Laurens de Bock, George Thomas en Mick van Buren aangetrokken.