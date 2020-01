Sportwethouder roept op supporter van Special Olympics te worden

Sportwethouder Hilbert Bredemeijer trapt zondag een campagne af om supporter te worden van de Special Olympics Nationale Spelen die dit jaar in Den Haag zijn. Dat gebeurt in het Cars Jeans Stadion voor aanvang van de wedstrijd van ADO Den Haag tegen RKC Waalwijk.

“Met elkaar gaan we de stad oproepen om vrijwilliger te worden, maar ook om te komen supporten”, zegt Hilbert in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Het zou heel mooi zijn als we samen met de hele stad Den Haag de sporters welkom heten en gaan aanmoedigen.”

Ruim 2000 sporters strijden in juni in achttien takken van sport om een Olympische medaille. “Dit is een heel belangrijk evenement. Het gaat ons erom om mensen, die wellicht minder snel mee kunnen komen, ook een podium te geven.” De Special Olympics Nationale Spelen zijn van 12 tot en met 14 juni. “Ik ben heel trots dat we dat in Den Haag gaan doen.”

