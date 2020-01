Spuigasten met Bert van Alphen, Kavish Partiman en Mikal Tseggai

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdagochtend onder andere aandacht besteed aan de STiP-banen, het Migratiemuseum en de ‘overpeinzingen onder de kerstboom’ van burgemeester Johan Remkes.

Geef mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een basisbaan, dat is een van de negen adviezen dat de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsadvies geeft in het rapport Het betere werk, dat woensdag is verschenen. In Den Haag experimenteren ze daar al mee. De zogenoemde STiP-banen zijn gesubsidieerde banen voor Hagenaars die al geruime tijd een bijstandsuitkering ontvangen. Er is geen sprake van verdringing van bestaand werk; het gaat om aanvullende taken waar organisaties geen geld voor hebben, of die anders niet of onvoldoende uitgevoerd zouden worden. Te gast is verantwoordelijk wethouder Bert van Alphen (GroenLinks). Ook legt hij in Spuigasten uit waarom het stadsbestuur heeft besloten het Migratiemuseum te ontruimen.

De Haagse politieke partijen en de fracties in de gemeenteraad moeten meer openheid geven over hun financiën. Giften en donaties boven een bepaald bedrag, bijvoorbeeld honderd euro, dienen openbaar te worden gemaakt. Waarnemend burgemeester Johan Remkes wil hierover afspraken gaan maken met de partijen in de gemeenteraad. En, stelt hij: ‘Raadsleden en wethouders dienen zich verre te houden van activiteiten die tot doel hebben het verwerven van financiële bijdragen.’ Dat schrijft Remkes in een brief aan de gemeenteraad met als titel ‘Overpeinzingen onder de kerstboom‘. Maar hoe wordt er door de gemeenteraad naar de observaties van Remkes gekeken? En in hoeverre kan de raad veranderen? De fractievoorzitters Kavish Partiman (CDA) en Mikal Tseggai (PvdA) zijn te gast.

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of kom langs in de bibliotheek aan het Spui.