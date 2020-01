Theater Dakota haalt verhalen uit de wijk voor literatuurfestival

Het internationaal literatuurfestival Winternachten is deze dagen weer in Den Haag te vinden. Tot en met 19 januari is Winternachten te vinden in theaters, bibliotheken en scholen door heel de stad. “Het gaat over het vertellen van verhalen, het delen van verhalen. Maar ook het samen zijn en ontmoeten”, zegt Nandita Ramlakhan van theater Dakota in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Op zaterdag zijn er de door het theater georganiseerde ‘theesessies‘: “Gewapend met pen en papier gaan we de wijk in met drie schrijvers, op drie locaties. We gaan verhalen ophalen in de wijk.” Op zondag zal er in een talkshow gesproken worden over die verhalen. “We gaan dan in discussie over de vraag ‘Wat is normaal?'”

Het festival Winternachten viert dit jaar haar 25-jarig bestaan, ruim honderd schrijvers, dichters en spoken word-artiesten uit binnen- en buitenland dragen bij aan het evenement.

Luister hier naar het gesprek met Nandita Ramlakhan op Den Haag FM.