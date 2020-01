Verwaarloosde hond alleen achtergelaten in Haagse woning

Afscheidnemend directeur Zuiderstrandtheater Henk Scholten te gast in Kunstlicht

Meer in

Het wekelijkse live cultuurmagazine Kunstlicht op Den Haag FM besteedt zondag van 11.00-12.00 uur aandacht aan onder meer het afscheid als theaterdirecteur van Henk Scholten.

Een leven lang theater. Na 45 jaar aan de frontlinie van de podiumkunsten vindt Scholten, directeur van het Zuiderstrandtheater, het welletjes. Maandag gaat hij met pensioen. Ondertussen liggen er nog wat losse eindjes rond Amare, het nieuwe cultuurpaleis aan het Spui, waar Zuiderstrandtheater, Residentie Orkest, Nederlands Dans Theater en Koninklijk Conservatorium in 2021 hun intrek nemen. In Kunstlicht met Scholten een gesprek over droom en daad.

De vaste Kunstlicht rubrieken zullen uiteraard niet ontbreken: het Vrolijk Intermezzo met Thom Ferwerda, Door de bril van een ander met Mira Feticu en de Kunstgreep van acteur Vincent Linthorst. Gewoontegetrouw sluit het programma af met agendatips. Samenstelling, productie en presentatie: Eric Korsten.

Foto: Zuiderstrandtheater.