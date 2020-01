“Groot deel van gemeenteraad kende Krikke niet”

Een groot deel van de Haagse gemeenteraad had nog nooit van Pauline Krikke gehoord toen ze voor haar kozen tijdens een extra raadsvergadering 6 februari 2017. Dat schrijft mediapartner Omroep West op basis van gesprekken met die raadsleden. Al eerder maakte Omroep West bekend dat de vertrouwenscommissie koos voor Krikke omdat ze vrouw is en geen PvdA’er.

In november 2016 gaat de vertrouwenscommissie, bestaande uit een aantal raadsleden, aan de slag om een nieuwe burgemeester uit te kiezen. Ze voert sollicitatiegesprekken en kiest twee kandidaten. VVD’er Pauline Krikke wordt door de commissie gekozen als de eerste voorkeur en PvdA’er Ronald Plasterk als tweede voorkeur.

Als Rachid Guernaoui, de voorzitter van de vertrouwenscommissie op 6 februari in een besloten vergadering het woord neemt wordt het doodstil in de raadzaal. Hij vertelt dat Pauline Krikke de eerste voorkeur is en Ronald Plasterk de tweede. Iedereen kent PvdA’er Plasterk die op dat moment minister van Binnenlandse Zaken is. Maar bij de naam Krikke gaat die avond slechts bij een enkel raadslid een lampje branden. Even opzoeken kon niet, de raadsleden moesten voor de vergadering hun telefoon inleveren.

Uiteindelijk blijkt Pauline Krikke niet de juiste keuze. Al vrij snel ontstaan er irritaties tussen Krikke en de gemeenteraad. Ook botert het niet tussen Krikke en de topmannen van politie en justitie in de lokale driehoek en neemt een aantal directe medewerkers van haar op het stadhuis ontslag. De vonkenregen die tijdens de jaarwisseling van 2018/2019 over Scheveningen trekt, luidt uiteindelijk haar laatste maanden als burgemeester in. Op 6 oktober neemt ze ontslag.