Hardlopers geven alles tijdens Westduincross

Steile heuvels, onverharde paden en mul zand. Meer dan 150 hardlopers slaan zich er moedig doorheen tijdens de Westduincross die elk jaar in januari plaatsvindt.

De cross is het laatste onderdeel van een viertal crossen dat wordt georganiseerd door onder andere HAAG Atletiek. De cross onderscheidt zich doordat het hele parcours veel zand bevat. Dat maakt het loodzwaar voor de jonge en oudere deelnemers.

De 71-jarige Fred van der Gon Netscher is een trouwe deelnemer. Zijn persoonlijke doel was om de finish te halen, en het liefst onder de zestig minuten. Of dat hem lukt, zie je in onderstaande video.