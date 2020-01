Hart voor Den Haag wil spoeddebat over vastgoeddeal Noordeinde 64

Omar Munie had van het begin af aan al de bedoeling om het omstreden pand aan het Noordeinde 64 door te verkopen aan vastgoedbelegger Jeroen de Wilde. Dat blijkt volgens Hart voor Den Haag uit een brief van zijn advocaat aan één van zijn schuldeisers, een oud-werkneemster. De brief is in bezit van onderzoeksplatform Follow the Money (FTM), die er dit weekend over publiceert. Hart voor Den Haag wil een spoeddebat over de kwestie.

“Ik probeer al bijna 2 jaar om deze doofpot open te trekken. Wij vinden het echt ongekend dat dit zomaar kan, te meer we in een tijd leven waarin transparantie en integriteit – niet selectief maar voor iedereen – hoog op de agenda hoort te staan op het stadhuis”, zegt raadslid Ralf Sluijs. Naar aanleiding van een eerdere publicatie op FTM stelde Sluijs vorig jaar oktober een hele serie vragen.

Afgelopen dinsdag beantwoordde het college van B&W die. Daaruit blijkt dat de gemeente geen enkel probleem ziet in de deal. “Zelfs het gebruik van een onvolledige en verkeerd gespelde naam (‘de heer Muni’) in officiële collegebesluiten doet er niet toe, want ‘het is voldoende duidelijk’ om wie het ging.”