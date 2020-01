Ruimtevaartnieuws in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond in het radioprogramma Mediamix aandacht voor ruimtevaartnieuws.

Het is weer tijd voor ruimtevaartnieuws! Ruimtevaart redacteur Erik Laan is in de studio en praat je helemaal bij. Er zijn veel onderwerpen te bespreken, zoals: wat ging er mis met de Boeing Starliner test van 20 december, de lancering van de Crew Dragon abort test, 2020 belooft een space recordjaar te worden en ESA ExoMars rover op kritiek pad met parachute voor lancering dit jaar.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma wordt elke zondagavond tussen 21.00 en 22.00 gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.