Verwaarloosde hond alleen achtergelaten in Haagse woning

Bij het ontruimen van een woning bij het Zuiderpark is een zwaar verwaarloosde hond gevonden. Buurtbewoners klaagden al langer dat er een hond in de woning zou zijn. De woning zelf was verder niet bewoond.

De politie doet onderzoek naar de eigenaar van de hond, die het dier zou hebben achtergelaten in het huis. De hond is in veiligheid gebracht en overgedragen aan de dierenambulance.

De hondenbrigade van de politie zegt op Instagram te hopen op een beter baasje voor de hond.