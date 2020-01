Voor de laatste keer schelpenverkoop bij Muzee Scheveningen

Muzee Scheveningen houdt nog één keer een grote schelpenverkoopdag in 2020. Muzee Scheveningen (en daarvoor het Zeemuseum) is jarenlang een van de grootste verkooppunten van schelpen geweest in Nederland. Maar tijden veranderen en er is besloten om de schelpenverkoop af te bouwen.

Er wordt nog éénmaal een grote schelpenverkoopdag georganiseerd en wel op zaterdag 22 februari. Er wordt geen nieuw verkoopmateriaal meer aangeleverd; verkocht wordt nog enkel het bestaande schelpenbestand.

Er zijn nog vele schelpen beschikbaar: honderden soorten van bijna alle schelpenfamilies. Op deze laatste grote schelpenverkoopdag is het de bedoeling dat zo veel mogelijk materiaal wordt verkocht. Daarom zullen de schelpen met korting worden aangeboden.