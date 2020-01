ADO pakt drie belangrijke punten

Door doelpunten van verdedigers Aaron Meijers en Shaquille Pinas heeft ADO Den Haag met pijn en moeite gewonnen van RKC. Daardoor debuteerde trainer Alan Pardew met drie punten en een 2-0 zege. Het gat met rodelantaarndrager RKC is vergroot tot vijf punten. De Haagse ploeg blijft wel zeventiende in de eredivisie.

Alan Pardew liet in zijn eerste eredivisiewedstrijd als eindverantwoordelijke meteen blijken dat er een nieuwe wind waait. Maar liefst vier spelers die afgelopen winterstop werden gehaald, mochten starten. De meest opvallende naam in de basiself was die van Laurens de Bock. Hij nam de linksbackpositie over van aanvoerder Aaron Meijers.