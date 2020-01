G-sporters begeleiden ADO-spelers het veld op in het kader van Special Olympics

Met een 2-0 overwinning op concurrent RKC Waalwijk was zondag een lekkere dag voor ADO-supporters, maar voor sommigen werd het zelfs een onvergetelijke ervaring. Voor de aftrap mochten er namelijk een aantal G-sporters mee het veld op met de Eredivisievoetballers. Dit gebeurde om aandacht te vragen voor de Special Olympics Nationale Spelen, waar Den Haag in juni gastheer voor is.

“Den Haag is van iedereen, net als dat sporten van iedereen is”, zegt wethouder Sport Hilbert Bredemeijer. “Het is makkelijk om ons alleen met topsport of de club van onze zoons en dochters bezig te houden, maar het is natuurlijk prachtig om dit te doen om mensen met een beperking aan te moedigen, zodat zij ook mee kunnen sporten.”

De G-sporters beleefden een ongewone dag in het Cars Jeans Stadion. “Ik vind dit hartstikke mooi, dit is ons Den Haag,” zegt één van de aanwezigen. “Dit is onze stad, onze trots, en ik ben heel blij dat ik straks mee mag het veld op.” Hij wordt aangevuld door zijn buurman; “Het mooiste hieraan vind ik dat iedereen mij straks kan zien.”