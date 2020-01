Haagse queer Riyaz gaat vloggen over maatschappelijke onderwerpen waar hij tegenaanloopt

De Haagse Riyaz van Wegberg, initiatiefnemer van het inmiddels opgeheven Queer platform Moerwijk gaat beginnen met vloggen. Zijn eerste video verschijnt 20 januari op zijn YouTubekanaal Riyaz Luvz.

Zelf omschrijft hij zich als een ‘social commentator’: “Ik wil maatscahppelijke onderwerpen aankaarten waar ik zelf tegenaanloop en dan zal ik mijn persoonlijke ervaringen delen met een vleugje educatie. Denk aan queerness en labels, intersectionaliteit, nonbinair en vetfobie. Deze termen zijn in Amerika heel bekend, maar in Nederland niet. Ook wil ik het hebben over racisme en ik heb een uitzending over het gebruik van prep, een middel tegen HIV”.

Volgens Riyaz lopen transgenders het meest achter in de emancipatiestrijd: “Kijk naar een Nikkie Tutorials die bedreigd werd en daarom pas bekend maakte dat ze transgender is. Dit laat zien hoe kwetsbaar wij zijn, ook al ben je wereldwijd bekend en succesvol. Ik denk dat Nikkie de Jager voor veel trans een voorbeeld is”. Riyaz hoopt dat hij als vlogger kan bijdragen aan meer begrip.