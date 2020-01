Roosbeef en Missy Elliott in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Roosbeef en Missy Elliott (foto).

En ineens was daar eind vorig jaar Roos Reebergen weer met haar band Roosbeef. Ze vertrok een paar jaar terug naar de Verenigde Staten en het werd op muzikaal vlak stil. Maar de radiostilte is doorbroken, vanavond hoor je een track van haar comeback-plaat. Ook Missy Elliott is niet altijd even actief geweest, maar al weer iets langer terug, nu met een verse single.

Meer nieuwe releases zijn er van Akwasi, Halsey (met Alanis Morissette), Mura Masa, Khalid, Green Day, Eminem (met Anderson Paak), Thundercat, Gregory Porter, Tove Lo, Bill Fay, WIES en het Haagse Ava Nova. Tevens hoor je een track van de postume plaat van de twee jaar terug overleden rapper Mac Miller.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).