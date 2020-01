Strooiwagens de weg op voor verwachte gladheid

Twee gewonden bij brand in restaurant

De gemeente Den Haag verwacht dat het na middernacht glad wordt en begint om 2.00 uur met strooien. Dat meldt de gemeente op Twitter. Vannacht wordt aanvriezende mist verwacht. Deze kan in de loop van de nacht opvriezen en voor gladheid zorgen.

Automobilisten en fietsers moeten vannacht en morgenochtend goed opletten. De gemeente bestrijdt gladheid op een vastgesteld netwerk van wegen en fietspaden.

Parkeren

Geparkeerde auto’s maken het voor strooiwagens soms lastig om overal te strooien. Vooral in smallere straten is het lastig. Strooiwagens moeten hun route kunnen rijden, maar ook het ophalen van het huisvuil gaat gewoon door. “Parkeer uw auto zoveel mogelijk aan de zijkant van de weg. Maar parkeer niet op de stoep en niet op de straathoeken. Parkeer alleen waar dat is toegestaan.”