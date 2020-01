Twee gewonden bij brand in restaurant

Bij een brand in een restaurant aan de Kempstraat zijn twee personen gewond geraakt. Ze hadden rook ingeademd, waardoor ze door het personeel van de ambulance moesten worden nagekeken. De woningen boven het restaurant werden op last van de brandweer ontruimd, maar omdat de brand weer uit is mogen zij nu terug naar huis.

De brand ontstond zondagmiddag even na 17.30 uur in de keuken van het restaurant in Transvaal. Een vlam sloeg in het afzuigsysteem van het restaurant. De brand was voor de brandweer moeilijk te bereiken omdat het ventilatiekanaal erg lang is. De brandweer heeft daarom extra personeel ingezet voor zowel de sloopwerkzaamheden als het ontruimen van de bovenliggende woningen. Tijdens de werkzaamheden liep een brandweerman een enkelblessure op.