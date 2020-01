ADO Den Haag zoekt supporters met overgewicht

ADO Den Haag zoekt supporters met overgewicht voor een training ADO-fit. Met ADO-fit gaan deelnemers samen met medesupporters aan de slag om meer te bewegen, minder tijd zittend door te brengen en om gezonder te gaan eten. Ze krijgen verschillende tips om de persoonlijke leefstijlveranderingen in te passen in het dagelijkse leven zodat het een gewoonte wordt.

ADO-fit is uitsluitend voor supporters van ADO Den Haag met overgewicht. Het programma bestaat uit 12 trainingen met onderwerpen zoals bewegen, voeding, rust en balans, de invloed van anderen en plezier in het volgen van een gezonde leefstijl. Een training duurt anderhalf uur. In de eerste helft wordt de theorie behandeld en in de tweede helft worden deelnemers in beweging gebracht op het veld in het Cars Jeans Stadion.

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 14 februari. De trainingen zijn in maart, april en mei.