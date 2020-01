Haags designerduo toch niet bij depressiegala

De bekendmaking van het tv-programma nieuwsuur dat subsidie voor het depressiegala nauwelijks naar depressie gaat was voor Rogier Smit, bekend van het tv-programma Paleis voor een Prikkie, ‘de druppel’ die ervoor zorgde om te besluiten maandag toch niet naar het gala in Houten te gaan.

“Dit was de druppel die de emmer deed overlopen, die zorgde dat ik mij er niet voor wilde melden. Dat ik dacht: ik wil me persoonlijk niet melden. Ik wil me wel inzetten voor mensen die deze ziekte hebben, maar op een andere manier”, zegt Rogier in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Ook zijn partner Frank Jansen zal niet aanwezig zijn bij het gala.

“Een dochter van een goede vriendin van Frank lijdt aan de ziekte. Die heeft aan Frank gevraagd of wij ons hieraan wilden verbinden. Voor ik het wist stond al op de site.” Volgens Rogier kwam al snel de twijfel boven of het, persoonlijk, verstandig was om te komen praten op het gala. “Ik weet helemaal niks van depressie af. Je moet wel ergens wat van af weten als je je ergens aan gaat verbinden.”

Luister hier naar het gesprek met Rogier Smit op Den Haag FM.