Kerk ontruimd vanwege illegale slaapplekken voor arbeidsmigranten

De Haagse Pandbrigade heeft samen met de politie de parochiewoning van de Theresiakerk in de wijk Rustenburg-Oostbroek ontruimd. In de woning bleken dertig slaapplaatsen voor arbeidsmigranten te zijn. Daardoor was de elektrische installatie overbelast en ontstond er een groot risico op brand. De parochiewoning is inmiddels gesloten en verzegeld, heeft de gemeente Den Haag maandag bekendgemaakt.

Volgens de gemeente werden ook in de kerk zelf illegale bewoners gevonden. Politie en leden van de Pandbrigade troffen tien provisorisch gebouwde kamertjes aan, met nog eens veertien slaapplaatsen. Vluchtwegen ontbraken en ook hier was de elektrische installatie overbelast. Deze kamers zijn eveneens gesloten en verzegeld.

De Pandbrigade onderzoekt de situatie in de parochiewoning en de Theresiakerk en wie hierbij betrokken zijn geweest. Uit gesprekken met diverse arbeidsmigranten werd duidelijk dat ze honderd euro per persoon per week moesten betalen voor hun huisvesting van zeer beperkte kwaliteit.

Leeg

De Theresiakerk aan de Apeldoornselaan in Den Haag staat al jaren leeg. De parochie heeft het pand daarom verkocht aan een projectontwikkelaar. Die wil het slopen en woningen en een supermarkt op de vrijkomende plek bouwen. Dat plan stuit op verzet in de buurt. De gemeenteraad heeft daarom onlangs besloten dat omwonenden nog langer de kans krijgen om plannen te maken voor het gebouw.