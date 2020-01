Invictus Games maken zich geen zorgen over komst prins Harry naar Den Haag

Meer huiseigenaren in aanmerking voor isolatiesubsidie

Ook minder oude huizen isoleren loont. Daarom breidt de gemeente haar subsidieregeling voor dak- en vloerisolatie uit. Dat maakt wethouder Liesbeth van Tongeren (Duurzaamheid en Energietransitie) maandag bekend. In de oude regels komen alleen huizen van voor 1985 in aanmerking voor de subsidie. Dit wordt nu uitgebreid met woningen tot bouwjaar 1992.

Van Tongeren: “Iedereen wil een comfortabel huis en minder energie verbruiken. Isoleren is een belangrijke stap daarbij. Het is goed voor het milieu, goed voor je eigen huishoudboekje, maakt je huis aangenamer en zorgt voor lokale banen. Dat is vier keer winst.”

De subsidie kan aangevraagd worden door particuliere woningeigenaren, particuliere verhuurders, Verenigingen Van Eigenaren (VVE’s) en organisaties met een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. De regeling loopt tot en met 31 december 2020. Er is een budget beschikbaar van in totaal 900.000 euro. Als het budget op is, sluit de regeling en kan er geen aanvraag meer ingediend worden.