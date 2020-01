Selectie oorlogsfoto’s Zuid-Holland uitgekozen in Oranjehotel

Vijftig oorlogsfoto’s waren maandag te zien in het Oranjehotel. Om 75 jaar vrijheid te vieren zijn inwoners uit heel Nederland gevraagd om foto’s van de Tweede Wereldoorlog in te sturen. De honderd mooiste zijn eind maart te zien in de Tweede Kamer. Inwoners van Zuid-Holland kregen daarom de kans om te stemmen op de foto’s. De 25 afbeeldingen met de meeste stemmen komen in de landelijke collage.

“Ik vind het heel verrassende foto’s”, zegt een bezoekster van de tentoonstelling. “We mogen er maar een paar uit kiezen. Dat is best lastig, want er zitten veel mooie tussen”. Ook de man die naast haar staat, vindt het uitzoeken van de foto’s een uitdaging. “Ik vind ze allemaal wel iets hebben. Je ziet bij veel foto’s echt pure emotie. Dat is erg mooi”, zegt hij.

Iemand die zelf een foto heeft ingezonden in Geert Gunneweg uit Den Haag. “Ik kwam de foto tegen in oude spullen van mijn moeder. Ik snapte eerst niet zo goed wat er op de afbeelding was te zien. Mijn vader pakt een landverrader op, maar deze vrouw kijkt alsof ze heel trots en blij is”. Voor Geert was dit de reden om zijn foto aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te laten zien. “Zij hebben mij uitgelegd wat er op de foto te zien is”.