De politie zoekt getuigen van een gewapende winkeloverval aan de Beatrijsstraat zondagavond. Een onbekende man maakte hierbij een geldbedrag buit. De politie onderzoekt de zaak.

Een onbekende man kwam rond 18.00 uur de supermarkt binnen en bedreigde een medewerker met een steekwapen en eiste geld uit de kassa. Nadat hij het geld buit maakte, rende hij weg via de Jan van Rodestraat in de richting van de Troelstrakade. Sindsdien is de man spoorloos.