Twee Haagse scholen onderscheiden met predicaat ‘Excellente School’

Directeur Jan van Bilsen van de School voor Jong Talent beleeft maandag een trotse dag waar het gaat om zijn school. De School voor Jong Talent kreeg, evenals Johan de Witt Scholengroep, het predicaat ‘Excellente School’ van de Onderwijsinspectie. “Hoe fijn is het om te kunnen zeggen; die school die deugt ook. En nog beter dan dat”, zegt Jan in het radioprogramma Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “De kinderen en de docenten werken op dit instituut zó onvoorstelbaar hard, dan is het ook wel eens mooi als mensen van buiten zeggen: ‘Goh, jullie zetten iets heel bijzonders neer’. Dat is heel mooi.”

Om in aanmerking te komen voor de onderscheiding dient een school zich aan te melden voor de daarvoor geldende procedure. “Je moet de inspectie overtuigen dat je als school uitstekend onderwijs levert. Als je dat op orde hebt mag je vertellen dat je op een speciaal gebied nog bijzonder bent”, aldus de directeur van de school. “Wat heel belangrijk voor mij is is dat ouders wel overtuigd zijn van goede ballet- en vioollessen en ze soms het gevoel hebben ‘Hoe zit dat dan met eigenlijk die school?’ Hoe fijn is het dan om te zeggen: Die school die deugt ook.”

Ook al is de directeur blij met de onderscheiding, hij zegt het predicaat niet te willen inzetten als stunt om meer leerlingen naar zijn school te krijgen. “Ik heb een hele mooie vlag gekregen dus die zal echt wel wapperen aanstaande zaterdag als er open dag is, maar leerlingen moeten nog steeds toelatingsexamen doen.” De twee onderscheiden Haagse scholen mogen zich drie jaar excellent noemen, in totaal kregen dit jaar 62 scholen en schoolsoorten in Nederland het predicaat Excellente School 2019.

Foto: Alex Schröder

Luister hier naar het gesprek met Jan van Bilsen op Den Haag FM.