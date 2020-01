20.000 euro voor kinderactiviteiten in Schilderswijk

Haagse eetgelegenheid spil in internationaal mensensmokkelnetwerk

Het Oranjefonds ondersteunt Buurtcentrum De Mussen in de Schilderswijk om ook in 2020 activiteiten voor kinderen te organiseren tijdens de schoolvakanties. Veel kinderen kunnen niet op vakantie en zijn aangewezen op de activiteiten die in de wijk worden georganiseerd. Daarom biedt Buurtcentrum De Mussen tijdens de schoolvakanties activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar.

Ouders, vrijwilligers, stagiaires en professionals bedenken samen met de kinderen de thema’s per vakantieweek (zee, verkeer, de ruimte, kunst e.d.) en organiseren samen het programma. Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.