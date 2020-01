Bijna tweeduizend auto-inbraken in Den Haag

In Den Haag is in 2019 in 1786 auto’s ingebroken. Dat blijkt uit politiecijfers van adviesbureau Independer. Amsterdam spant de kroon met 6376 geregistreerde inbraken. Na Amsterdam staan Utrecht (4858), Rotterdam (4330) en Den Haag (1786).

Van alle auto-inbraken die vorig jaar werden geregistreerd, vond meer dan de helft plaats in vijftien gemeenten. Het aantal auto-inbraken daalde vorig jaar met bijna tien procent. In onder andere Rotterdam, Lelystad, de Gooise Meren, Groningen en Schiedam steeg het aantal inbraken in auto’s.