De Kraaien in Talkshow Spuigasten

In de nieuwste editie van de politieke talkshow Spuigasten praten presentatoren Ivar Lingen en Axel Veldhuijzen met de kersverse wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). Tijdens de talkshow op 21 januari geeft de Haagse band De Kraaien een optreden met het nummer ‘1 TEAM’, dat bedoeld is als een ode aan de vreugdevuren.

De Kraaien en DJ Outsiders brachten ‘1 TEAM’ uit om de afgeblazen vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen positief voor het voetlicht te brengen. De muzikanten hoopten daarmee ook de aandacht voor de rellen af te leiden. In de talkshow speelt Bernd Gansebev van De Kraaien het nummer en vertelt hij over de motivatie om dit lied te maken.

In Spuigasten maakt het publiek kennis met wethouder Bredemeijer die zijn eerste publieksinterview geeft in deze nieuwe rol. Bredemeijer is wethouder van onderwijs, sport en buitenruimte. Wat wil hij in de resterende twee jaar bereiken? Hoe kijkt hij naar het vertrek van CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster, nadat bekend werd dat Bredemeijer naar voren werd geschoven? En hoe legt hij als verantwoordelijk wethouder van de Haagse Markt de huurverhoging uit, terwijl een verlaging was beloofd door het vorige stadsbestuur?

‘Overpeinzingen onder de kerstboom’. Onder die titel schreef de waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, tijdens de kerstvakantie een brief aan de gemeenteraad. ‘Observaties’ noemt hij zijn constateringen en tips zelf. Om er ook aan toe te voegen dat het gaat om ‘een beperkte waarneming’, die hij ‘gaarne inruilt voor betere en/of aanvullingen’. Hoe lazen John Bijl (Periklesinstituut) en politiek verslaggever Maarten Brakema (Omroep West) de brief?

Op en rond het Haagse stadhuis gaat voortaan duurzamer gegeten worden. Het voorstel ‘Duurzaam voedsel; nog een tandje bijzetten’ van de Partij voor de Dieren, de Haagse Stadspartij en de PvdA kreeg onlangs voldoende steun in de gemeenteraad. Reden voor het voorstel is de impact die de productie van dierlijke producten zoals vlees en kaas hebben op het klimaat, het milieu en dierenwelzijn. Gemeenteraadslid Chris van der Helm (VVD) ziet er weinig in, zijn collega Janneke Holman (PvdA) is enthousiast. In Spuigasten gaan de raadsleden in debat.

De talkshow Spuigasten van Debatmeester, Den Haag FM en AD Haagsche Courant is dinsdag 21 januari van 18.00 uur tot 19.00 uur in de centrale bibliotheek aan het Spui in Den Haag. De toegang en het eerste drankje zijn gratis.