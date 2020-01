“Directeur is verantwoordelijk voor chaos bij Migratiemuseum”

Voormalig directeur Wim Manuhutu is verantwoordelijk voor de ‘administratieve en bestuurlijke chaos‘ bij het Migratiemuseum. Dat stelt de Raad van Toezicht van het museum in een verklaring. De toezichthouders zouden inmiddels ook aangifte bij de politie tegen hem hebben gedaan. “Hij is overduidelijk in gebreke gebleven.”

Met de verklaring reageert de Raad van Toezicht op het besluit van de gemeente Den Haag om hard in te grijpen. Het museum blijkt een jaar geen huur te hebben betaald voor het gebruik van het gebouw aan het Hoge Zand in het centrum van de stad. Ondanks ‘herhaald aandringen’ werd de openstaande rekening niet voldaan. Nog deze maand wordt een deurwaarder ingezet om het gebouw te ontruimen.