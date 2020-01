Door bewoners samengesteld nieuw Cromvlietpark naar verwachting in 2020 klaar

Nu is er een stadsboerderij, moestuin en zijn er speeltoestellen. Maar het Cromvlietpark in Molenwijk gaat veranderen en moet er in de toekomst tóch wat anders uit gaan zien. De plannen zijn mede bedacht door inwoners en ondernemers uit de buurt.

De bedoeling is dat we straks een park krijgen waar nog veel meer doorheen gelopen kan worden, niet alleen door de dieren van de boerderij maar ook door de bewoners”, vertelt Jurienne Hollaar van Coalitie Laak. “In 2017 is het gestart met als idee om bewonersparticipatie te bereiken, en nu is het bijna klaar om uitgevoerd te worden.”

De oplevering van het vernieuwde park heeft vertraging opgelopen, maar dat heeft ook de kans gegeven aan een bijzonder idee. “Er is een nieuw project bij gekomen; een urban waterbuffer. Daarmee worden op twintig meter diepte miljoenen liters water in de winter opgeslagen, en kan dat water in de zomer gebruikt worden om het park te irrigeren. Uniek in Den Haag”, zegt Hollaar.