Duurdere fietsenstalling Den Haag Centraal in maart open

De fietsenstalling Koningin Julianaplein gaat binnenkort open voor gebruik. De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de afbouw van de fietsenstalling. Zo zijn de installaties gerealiseerd, de vloeren, wanden en plafond afgewerkt en de fietsrekken geplaatst. De sleutels van de fietsenstalling zijn inmiddels overgedragen aan de gemeente ,maar voordat de fietsenstalling open kan moeten er nog tijdelijke overkappingen boven de drie entrees gemaakt worden. Naar verwachting wordt eind maart de stalling geopend. De fietsenstalling is 5,5 miljoen euro duurder geworden.

Voor de overkappingen voor de entrees moet de bovenbouw straks functioneren. Nu de bouw hiervan vertraagd is, heeft de gemeente een oplossing gevonden in een tijdelijke overkapping om de fietsenstalling toch spoedig in gebruik te nemen. De tijdelijke overkappingen zorgen ervoor dat de fietsenstalling voldoende wind- en waterdicht is.

De stalling is de grootste van Den Haag en de 1 na grootste stalling van Nederland. Met een oppervlakte van 8.000 m2 is er plaats voor 8.500 fietsen, daarbij is rekening gehouden met afwijkende exemplaren 20% en 600 ov fietsen.