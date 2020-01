Gewonde bij ruzie in Den Haag

Bij een ruzie in de De Bullstraat in Laakkwartier is een 47-jarige vrouw maandagavond gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie was de ruzie in de ‘relationele sfeer’ en daardoor was al snel bekend wie de verdachte was. Later op de avond konden agenten een 55-jarige man uit Leidschendam aanhouden.

Na de ruzie is er uitgebreid onderzoek gedaan in en om het huis waar de vrouw gewond raakte. Daarvoor werd de straat door de politie afgezet. Hoe de vrouw gewond is geraakt is nog niet duidelijk.