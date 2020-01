Honderd woningen kort ontruimd na vlam in de pan

Bij een brand in een woonflat aan de Maasstraat heeft de politie alle honderd woningen in de flat ontruimd. In een van de woningen stond nog een pannetje op het vuur dat vlam had gevat. De bewoner van deze woning is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle en alle bewoners mochten terug naar hun woning.

De brand begon maandagavond rond 21.30 uur. Het duurde niet lang voor de brandweer de brand onder controle had. Voor de zekerheid werden de ontruimde woningen gecontroleerd op de aanwezigheid van koolmonoxide. Hier bleek geen sprake van te zijn, waardoor de bewoners niet lang op straat hoefden te staan.