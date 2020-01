Indeling Talent Event bekend

De indeling van de achtste editie van Talent Event, het Haagse coachingtraject voor muzikanten onder de negentien jaar, is bekend. In februari strijden bands, rappers en singer/songwriters tijdens vier voorrondes tegen elkaar. Naast de vier winnaars van de voorrondes is er in de finale op 22 maart in het Paard ook nog plek voor de winnaar van de wildcard.

Tijdens de voorrondes worden de deelnemers beoordeeld door steeds een andere jury, deze bestaat naast popjournalisten van 3VOOR12/Den Haag, uit muzikanten als Jhilani Wijsman, HannekeLaura, Jon Tarifa en Jan Rooymans. Het publiek stemt tijdens de voorrondes ook mee en telt als vierde jurylid. Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

Zaterdag 8 februari – Café Popradar – Singer/songwriters

Deelnemers: Aina Qvist, JOAZ, Francesco en Teddy Macrander

Zondag 9 februari – Musicon – Hiphop

Deelnemers: D. Meijer, Jori, Eurotiek, Nordin en Kevin Bright

Zaterdag 15 februari – YMCA Scheveningen – Pop/rock

Deelnemers: Blueside, Inside Electron en New Ways

Zondag 16 februari – YMCA Scheveningen – Pop/rock

Deelnemers: Left in Suspense, North en The Sin Bin